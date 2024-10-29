Взрыв прогремел в Сумах

В Сумах прозвучал взрыв, сообщило украинское издание «Общественное». Что именно взорвалось — пока неизвестно.

Авторы статьи не привели данные о последствиях ЧП. В областной администрации не стали раскрывать подробности случившегося. Журналисты добавили, что перед взрывом в городе объявили баллистическую опасность, а потом — воздушную тревогу. Местные СМИ уточнили, что вечером 28 октября в Сумах сработали системы ПВО. Режим воздушной тревоги объявили в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Владислава Куданова. В министерстве объяснили, что российский военный в течение двух недель оборонял важные позиции в зоне СВО.