Раненый российский боец 2 недели в одиночку оборонял стратегически важное здание
Минобороны: раненый боец Куданов в одиночку оборонял важную позицию 14 дней
Младший сержант Владислав Куданов в течение двух недель в одиночку оборонял важную позицию в зоне спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Военный получил ранение во время освобождения населенного пункта. Несмотря на удары артиллерии, младший сержант и его сослуживцы взяли улицу и несколько зданий.
«Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14 дней до подхода основных сил», — заявили в Минобороны.
Благодаря действиям Куданова подразделения ВС России смогли зайти в населенный пункт и отбить часть улиц. В дальнейшем это поспособствовало полному освобождению.
Один из участников спецоперации ранее заявил о намерении заняться политической деятельностью. Он сообщил, что хочет стать главой Воронежа или области после завершения конфликта.