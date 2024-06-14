ВС России ударили по военному объекту в Киеве

Российские силы атаковали военный объект в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В Киеве прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», — уточнил он.

Подпольщик напомнил, что проезд в сторону аэропорта давно закрыли для мирных жителей. При этом, по его словам, поступает информация о проезде через блокпост «дорогих машин с правительственными и военными номерами» в сопровождении охранников.

Утром 14 июня украинские СМИ писали о взрывах в украинской столице. Перед этим по всей стране объявили воздушную тревогу. А уже через считаные минуты звуки взрывов раздались в Хмельницкой области. Примерно за три часа до этого в Киеве и Хмельницкой области также слышали взрывы. Ночью они звучали в окрестностях Харькова и в подконтрольном ВСУ Запорожье.