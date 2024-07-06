Дроны ВСУ разрушили шесть жилых домов в белгородском селе
Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на села региона, разрушены шесть домов
Атаки ВСУ с помощью БПЛА в Белгородской области привели к разрушению шести домов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе в селе Безымено после повторных атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов», — отметил он.
Гладков добавил, что в районе города Шебекино дрон-камикадзе атаковал работающий в поле комбайн. Водитель не пострадал.
В городе Шебекино пострадал нежилой объект. В хуторе Мухин Шебекинского городского округа после обстрела повреждения зафиксировали на линии газоснабжения.
Сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, пояснил губернатор.
В минувшую пятницу украинские боевики обстреляли четыре села Грайворонского городского округа. Один из беспилотников сдетонировал на территории социального объекта.