Взрыв прогремел в районе машиностроительного завода Краматорска

Прилетевший снаряд сдетонировал в промышленной зоне подконтрольного украинским властям города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на региональные паблики.

По предварительным данным, под удар попал Новокраматорский машиностроительный завод. Информацию о детонации в Краматорске подтвердил глава военно-областной администрации Вадим Филашкин.

В Telegram-канале он уточнил, что всего в Краматорске прогремели пять взрывов. По словам Филашкина, основные детонации произошли в промышленной зоне города. Осколки боеприпасов повредили газопровод.

В ночь на субботу, 17 августа, украинские СМИ заявили о взрывах в Николаеве, а также в расположенных на территории Донецкой Народной Республики городах Покровск и Селидово. Официального подтверждения этой информации не было.