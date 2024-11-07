В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

«Взрыв прогремел в Одессе», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.

По словам очевидцев, до Одессы добрались российские «Герани», в городе прозвучал один мощный взрыв и еще один послабее, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Позже появилась информация о новых взрывах в пригородах Киева. Над городом сбивают беспилотники, сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA».

Российские «Герани» также ударили по объектам ВСУ в районе Кировограда.

Ранее серия взрывов прогремела в Киеве, в украинской столице начала работать противовоздушная оборона, пытающаяся сбить «Герани». Киевлян попросили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.