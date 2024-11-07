Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — уточнил канал.

Позже сообщили, что в украинской столице работает противовоздушная оборона. Украинские зенитчики пытаются сбить российские «Герани», которые также ранее были замечены в районе Вышгорода Киевской области.

Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, сообщил в своем Telegram телеканал ТСН.

Кроме того, появилась информация о взрывах в городе Ирпень Киевской области.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские власти скрывают реальные потери после удара ВС РФ по заводу «Мотор Сич». По его словам, Киев заявил о шести погибших и 22 раненых, хотя на место прибыли более 50 бригад скорой помощи.