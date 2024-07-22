Взрыв прогремел в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове прозвучал взрыв

Новый взрыв прогремел в Харькове утром 22 июля. Об этом сообщила украинское издание «Страна.ua».

Подробности происшествия пока не известны, местные власти не давали никакой информации.

Накануне в Харькове прозвучала серия взрывов. Украинский Telegram-канал «Общественное» передавал, что они были за пределами города. Подробности произошедшего тоже не приводились.

Сейчас российские военные продолжают освобождать небольшие населенные пункты, чтобы открыть выходы на Харьков. Как рассказал журналист Алексей Борзенко, ВС России не проводят масштабные наступления, а медленно выдавливают противника, чтобы исключить потери личного состава.

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