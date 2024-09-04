Звуки взрыва раздались над Тулой

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По словам очевидцев, громкие звуки раздались в небе примерно в 05:40. Из-за этого у припаркованных поблизости автомобилей сработали сигнализации. Официально информация о взрыве не поступала. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщил Telegram-канал Baza, звуком взрыва, который услышали местные жители мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость.