Звуки взрыва раздались над Тулой

Жители Тулы ранним утром 4 сентября услышали взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
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По словам очевидцев, громкие звуки раздались в небе примерно в 05:40. Из-за этого у припаркованных поблизости автомобилей сработали сигнализации. Официально информация о взрыве не поступала. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Как сообщил Telegram-канал Baza, звуком взрыва, который услышали местные жители мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость.