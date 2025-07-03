Взрыв, при котором погиб экс-мэр Луганска, устроила смертница по заданию СБУ

Взрыв в Луганске, в результате которого погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов, организовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне».

Пилавов находился в розыске СБУ на протяжении 10 лет, с 2015 года. По предварительной информации, теракт осуществила смертница.

«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сказал источник ТАСС в оперативных службах.

Взрыв прогремел днем 3 июля в центре Луганска, у дома на улице Тараса Шевченко. Рядом с этим местом расположен краеведческий музей, где проводили презентацию выставки, посвященной операции «Поток», с помощью которой освободили Суджу.