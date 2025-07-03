В Луганске прогремел взрыв, один человек погиб

Один человек погиб при взрыве в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«По предварительным данным один человек погиб и еще трое пострадали — один из них находится в тяжелом состоянии», — указали в публикации.

Как сообщил источник РИА «Новости», взрыв произошел рядом с краеведческим музеем, где проводили презентацию выставки, составленной в честь операции «Поток», во время которой освободили Суджу и Курскую область.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель в Свердловской области. Погибли два человека. В региональном главке МВД отметили, что потом начался пожар, его оперативно потушили. Тела погибших начали извлекать из-под завалов.