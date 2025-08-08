Взрыв и пожар произошли в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону после атаки дрона

Слюсарь: в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел пожар после взрыва БПЛА

Взрыв и пожар произошли на 18 этаже жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, погибших и раненых нет», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что происшествие случилось в микрорайоне Левобережный.

По словам врио губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы под руководством заместителя губернатора Сергея Бодрякова.

Фото: 360.ru

Власти продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Информация о возможных повреждениях уточняется.

«Кажется, никто не пострадал. Соседи и охрана помогали людям с высоких этажей спускаться», — рассказал в беседе с 360.ru местный житель.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников в течение пяти часов. Наибольшее количество дронов ликвидировали над Орловской и Брянской областями.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте