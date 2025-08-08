Российские силы ПВО сбили 66 украинских дронов за пять часов

Российские силы ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников в течение пяти часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале .

По данным ведомства, большую часть дронов сбили с 17:25 до 22:40 по московскому времени. Наибольшее количество дронов ликвидировали над Орловской и Брянской областями.

Над Орловской областью уничтожили 16 беспилотников, над Брянской — 13. Еще 10 целей перехватили над территорией Краснодарского края.

Над акваторией Азовского моря сбили 10 дронов, над Крымом — шесть. В Калужской области уничтожили четыре беспилотника, в Курской — три.

Над Республикой Адыгея сбили два БПЛА, над Тульской областью и Черным морем — по одному. Все атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА концерт американского рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва. Администрация ледового дворца «Айсберг» в Сириусе объявила эвакуацию зрителей.