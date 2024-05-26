Взрыв дрона ранил мужчину в белгородском селе Борисовка

Губернатор Гладков: житель Борисовки получил ранения рук и ног при взрыве дрона

Осколки упавшего и взорвавшегося украинского беспилотника в белгородском селе Борисовка попали в грудь, руки и ноги мужчины, который находился в машине рядом с местом удара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он уточнил, что автомобиль пострадавшего находился на парковке коммерческого предприятия.

«Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода», — добавил Гладков.

Губернатор заявил, что повреждение на стоянке получили девять машин, из которых три загорелись. Пламя ликвидировали прибывшие на место пожарные.

Село Борисовка стало третьим населенным пунктом, куда прилетели запущенные украинскими боевиками беспилотники вечером 26 мая.

Днем дроны-камикадзе атаковали село Безыменое Грайвороновского городского округа. Прилетевший летательный аппарат сбросил бомбу на едущую машину. В результате водитель получил осколочное ранение бедра. Его автомобиль полностью сгорел.

Еще один беспилотник залетел в жилой дом села Новостроевка-Первая. Взрыв в помещение выбил окна, повредил газовый котел, а осколки посекли фасад. Другой прилетевший дрон повредил легковой автомобиль.