Атака БПЛА на два белгородских села. Один дрон залетел в дом, другой — ранил мужчину
Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на Безымено и Новостроевку-Первую
Дроны-камикадзе ВСУ 26 мая атаковали сразу несколько сел в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В селе Безымено украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. При сбросе осколочного боеприпаса пострадал водитель, а машина полностью сгорела.
Мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи выявили у него минно-взрывную травму и сквозное осколочное ранение правого бедра.
В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. Никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков.
В результате взрыва в здании выбило окна, посекло фасад и повредило газовый котел. При повторной атаке беспилотника на это село повреждения получил легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.