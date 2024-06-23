Осколки сбитых над Севастополем снарядов ВСУ ранили 14 человек

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей над Севастополем во время отражения ракетной атаки ВСУ. Упавшие осколки снарядов ранили 14 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что больше всего пострадавших — в бывшем поселке Учкуевка: там ранило 12 человек. Еще двое получили ранения в Любимовке. Такие данные губернатор получил от Спасательной службы Севастополя.

Развожаев добавил, что на северной стороне города осколки ракеты упали на частный жилой дом в ТСН. Здание загорелось, но пламя быстро остановили.

Другие обломки снарядов привели к воспламенению леса около пансионата «Лазурь». Огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. На тушение выехали пожарные расчеты.

О сработавших в Севастополе системах противовоздушной обороны губернатор города Развожаев сообщил днем в воскресенье 23 июля. Он призвал жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, чтобы не попасть под осколки сбитых снарядов.