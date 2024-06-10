Взорвавшийся в Польше 100-летний завод выпускал оружие для Украины

Оружейный завод Mesko на юго-востоке Польши, где 10 июня произошел взрыв, работает на нужды ВСУ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные производственного комплекса.

На заводе выпускают переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и снаряды для украинской армии. В 2022 году предприятие заключило соглашение с США о продаже 100 ПЗРК для Украины. На следующий год Mesko вместе с Украиной запустил производство танковых боеприпасов калибра 125 миллиметров, опять же для поставок ВСУ. Компания не скрывала, что отправляет на Украину Piorun, малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды.

Завод принадлежит Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group). Он отметил 100-летие в 2024 году.

В результате взрыва на предприятии погиб один из его сотрудников. Начался пожар, его оперативно потушили.