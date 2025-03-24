Взятый в плен наемник Андерсон снял на видео окопы ВСУ под обстрелом у Суджи

Военнопленный наемник Джеймс Андерсон из Великобритании снял обстановку в окопах ВСУ во время обстрела со стороны ВС России у Суджи в Курской области. Видео опубликовал RT .

На кадрах наемник и двое украинских солдат сидели в окопе. Один из военных в шутку предложил поднять вверх камеру на селфи-палке. Андерсон ответил, что не будет двигаться, пока не закончится обстрел.

«Я ни с места [не сдвинусь]. Я артиллерию терпеть не могу», — сказал он.

Также солдаты пожаловались на слишком дорогую подписку на интернет от Starlink. Они отметили, что украинские военные постоянно «одалживают» у них терминалы.

Еще военные обсудили, предположительно, состоящую в рядах ВСУ датчанку Аннабель Йоргенсен, против которой в России возбудили дело по статьям о наемничестве и теракте.

Джеймс Андерсон попал в плен к российским военным под Суджей в ноябре прошлого года. Он состоял в 22-м полку 252-го эскадрона связи ВС Великобритании. Суд в России приговорил боевика к 19 годам лишения свободы за преступления против мирных жителей.

Ранее украинский военнопленный Сергей Голубченко заявил, что не видел командиров ВСУ в Курской области. Они давали поручения военным по радио.