Военные 50-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» пленили украинского боевика во время зачистки Викторовки в Курской области. На допросе тот признался, что ВСУ оставляют за собой отряды для блокировки продвижения российских войск. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир батальона с позывным Мажор.

«Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, оставляя определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения», — сказал он.

Боец отметил, что, несмотря на хитрости ВСУ, его подразделение выполнило боевой приказ. Военные обошли Викторовку с двух сторон и уничтожили противника в лесопосадках между Викторовкой и Казачьей Локней. Во время зачистки поразили пулеметный расчет, прикрывавший отход основных сил.

Информация от пленного боевика помогла подразделению выйти на рубежи Казачьей Локни. Вместе с 34-й и 155-й бригадами морской пехоты они зачистили населенный пункт и эвакуировали мирных жителей. Пострадавшим помогли врачи.

Ранее российские военные взяли в плен наемника ВСУ из Великобритании Джеймса Андерсона. Боевик снял на видео обстановку в окопах ВСУ во время обстрела со стороны ВС России в Курской области. На кадрах один из солдат предложил поднять вверх камеру, но Андерсон ответил, что не будет двигаться пока не закончится атака.