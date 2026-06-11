Освобожденное российскими войсками село Охримовка в Харьковской области считалось главным укрепрайоном ВСУ на севере Волчанского района. Об этом со ссылкой на силовые структуры России сообщил ТАСС .

Собеседник издания обратил внимание, что контроль над Охримовкой существенно расширит полосу безопасности на данном участке фронта.

«Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района после освобождения „северянами“ райцентра», — уточнил он.

По его словам, ВСУ из села выбили штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. Они сломили сопротивление боевиков из состава украинской 159-й отдельной механизированной бригады.

Важную роль во взятии населенного пункта также сыграли операторы БПЛА, артиллеристы и подразделения РХБЗ группировки «Север», которые поразили логистику ВСУ и поддержали штурмовиков.

Ранее российская армия ударила по военно-морским базам ВСУ и площадкам для запуска беспилотников.