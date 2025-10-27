Взять на себя долги или отпустить: как Евросоюз поступит с Украиной?

Politico: ЕС придумал план по Украине, если не сможет отобрать у России активы

Еврокомиссия может предложить странам ЕС взять совместные долги, чтобы помочь украинским властям удержаться на плаву, или отпустить страну. Об этом сообщила газета Politico .

По ее информации, это план «Б» на случай, если Евросоюз не сумеет воспользоваться замороженными российскими активами. За полный отказ от поддержки Украины может высказаться только Венгрия, заметили авторы статьи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в планах ЕС использовать российские замороженные активы для оплаты военной помощи Украине. На вопрос о возможности новых санкций он ответил, что журналисты скоро обо всем узнают.