Трамп отказался участвовать в воровстве российских активов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в воровстве замороженных российских активов. Его слова привело РИА «Новости» .

Журналисты спросили американского лидера о том, следует ли Евросоюзу использовать российские активы для оплаты военной помощи Украине.

«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», — заявил Трамп.

На вопрос о возможном введении новых санкций против России президент США пообещал, что журналисты скоро об этом узнают.

Ранее авторы Reuters заявили, что Белый дом якобы одобрил использование Европейским союзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.