«Вызывает обеспокоенность». Кремль заявил о нагнетании напряженности вокруг Украины | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 14:57 «Вызывает обеспокоенность». Кремль заявил о нагнетании напряженности вокруг Украины Песков: РФ обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта Vladimir Baranov/Global Look Press

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Российская сторона фиксирует тенденцию нагнетания ситуации вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Тот сказал, что Украина якобы имеет право атаковать территорию России британским оружием.

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Песков назвала слова политика «очень опасным заявлением».

«Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину, если об этом попросят власти страны. Речь идет о возможной прямой вовлеченности Франции в конфликт, заявил представитель Кремля в комментарии Ura.ru.