Кремль счел опасными слова Макрона о возможном прямом участии Франции в конфликте | 360°

03 мая 2024, 12:42
Кремль счел опасными слова Макрона о возможном прямом участии Франции в конфликте
Песков: слова Макрона об участии Франции в конфликте опасны
Слова президента Франции Эммануэля Макрона, продолжающего заявлять о возможности прямого участия страны в украинском конфликте, опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — процитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля.
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Песков назвал эти заявлениями «опасными» и подчеркнул, что Россия внимательно следит за ними и при этом намерена продолжать спецоперацию до достижения целей.
«Еще одним очень опасным заявлением» пресс-секретарь президента РФ счел слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о возможных ударах по российской территории британским оружием. Дмитрий Песков указал на «вербальную экспансию» со стороны Запада. Прямые эскалации напряженности вокруг конфликта на Украине угрожают европейской безопасности, предупредил Песков.
Дмитрий Песков
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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