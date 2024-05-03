Кремль счел опасными слова Макрона о возможном прямом участии Франции в конфликте | 360°

Важное 03 мая 2024, 12:42 Кремль счел опасными слова Макрона о возможном прямом участии Франции в конфликте Песков: слова Макрона об участии Франции в конфликте опасны Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона, продолжающего заявлять о возможности прямого участия страны в украинском конфликте, опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — процитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля.

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Песков назвал эти заявлениями «опасными» и подчеркнул, что Россия внимательно следит за ними и при этом намерена продолжать спецоперацию до достижения целей.

«Еще одним очень опасным заявлением» пресс-секретарь президента РФ счел слова главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о возможных ударах по российской территории британским оружием. Дмитрий Песков указал на «вербальную экспансию» со стороны Запада. Прямые эскалации напряженности вокруг конфликта на Украине угрожают европейской безопасности, предупредил Песков.