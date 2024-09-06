В Луганске российского военкора пытались подорвать при помощи букета цветов

В Луганске неизвестные пытались устроить покушение на российского военного корреспондента с позывным Пресса. Под дверь съемной квартиры ей прислали начиненный взрывчаткой букет цветов, сообщила «Украина.ру» .

«Я точно знала, что командование мне не будет присылать цветы», — отметила военкор.

Сразу же после обнаружения букета девушка надела бронежилет и позвонила саперам. Прибывшие специалисты заявили, что в цветах была взрывчатка. Ее удалось достать и обезвредить.

По данным ТАСС, в подарке злоумышленники спрятали пять килограммов пластида. Букет, по словам Прессы, был в сине-желтых тонах.

Оставившие ловушку, предположила военкор, рассчитывали, что жертва или поднимет цветы, или пнет их. В беседе с «Украиной.ру» корреспондент выразила уверенность, что в этом замешаны украинские спецслужбы. Они, обратила внимание девушка, занимаются вербовкой местного населения, а ей и членам семьи журналистки уже неоднократно поступали угрозы.

В Курской области ранение получил военкор Евгений Поддубный. Его перевезли на лечение в столичный НИИ Склифосовского. По данным Baza, корреспондент пошел на поправку.