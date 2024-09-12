«Выжимают и выжмут». Лавров заявил о борьбе ВС России с противником в Курской области

Российские военные выжимают боевиков Вооруженных сил Украины с территории Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины, о начале трансляции с мероприятия сообщила пресс-служба МИД.

Дипломат подчеркнул, что российская армия сможет выгнать противника с территории российского приграничья. Лавров добавил, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты и нападают на мирных граждан.

«Их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что в урегулировании вопроса Украины важно соблюдать права людей. Говоря о мирном решении конфликта, Лавров предложил сначала определиться, о чем именно будет идти речь в ходе переговоров. Также он указал на готовность России договариваться о времени и месте их проведения.