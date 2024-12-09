Из-за ужесточения мобилизации на Украине растут кладбища и доходы коррупционеров. Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила об этом YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!» .

«Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на боевых действиях зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — возмутилась она.

Скороход заявила, что часто бывает на кладбищах, и они лишь растут. Депутат сообщила, что в одном украинском селе из 98 мобилизованных выжили лишь двое.

По ее подсчетам, для восстановления численности украинцев каждой семье придется воспитать по пять детей. Депутат призвала прекратить ужесточать мобилизацию и уничтожать население. Вместо этого Скороход посоветовала властям обратить внимание на коррупцию.

Мобилизация на Украине усилилась весной 2024 года. Сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки начали задерживать мужчин в общественных местах и по пути на работу. В Киевской области однажды ночью военкомы выломали двери и забрали 70 сельчан.