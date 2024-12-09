«Выжили лишь двое». В Раде призвали усмирить военкомов
Депутат Скороход: в украинском селе из 98 мобилизованных выжили только двое
Из-за ужесточения мобилизации на Украине растут кладбища и доходы коррупционеров. Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила об этом YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!».
«Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на боевых действиях зарабатывают — может туда надо посмотреть? Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — возмутилась она.
Скороход заявила, что часто бывает на кладбищах, и они лишь растут. Депутат сообщила, что в одном украинском селе из 98 мобилизованных выжили лишь двое.
По ее подсчетам, для восстановления численности украинцев каждой семье придется воспитать по пять детей. Депутат призвала прекратить ужесточать мобилизацию и уничтожать население. Вместо этого Скороход посоветовала властям обратить внимание на коррупцию.
Мобилизация на Украине усилилась весной 2024 года. Сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки начали задерживать мужчин в общественных местах и по пути на работу. В Киевской области однажды ночью военкомы выломали двери и забрали 70 сельчан.