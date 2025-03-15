«Вытянули счастливый билет». Кадыров показал прятавшихся в погребе бойцов ВСУ

Кадыров показал видео с найденными в погребе в Курской области боевиками ВСУ

Бойцы ВСУ прятались от ВС России в погребе одного из домов в Курской области. Их обнаружили военнослужащие отряда «Тимсо» спецназа «Ахмат». Кадры с украинскими военнопленными глава Чечени Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале .

«На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе. Проверенный временем метод „затаимся и пересидим“ на этот раз не сработал», — написал чеченский лидер.

Военнопленные рассказали, что перед отправкой в зону боевых действий прошли символическое обучение. По словам Кадырова, украинские бойцы убедились, что это негативно сказалось на эффективности подразделений на поле боя.

Сейчас солдатам ВСУ ничего не угрожает, поскольку «им повезло вытянуть счастливый билет», добавил глава Чечни.

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина пощадить украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Курской области.