Выставку трофеев из зоны СВО откроют в музее в Дубне

Руководитель дубненского отделения Ассоциации ветеранов СВО майор Максим Большаков передал в Музей Дубны более 50 артефактов из зоны специальной военной операции. Вскоре в музее откроется выставка, общее количество экспонатов для которой превысит двести предметов.

В числе переданных реликвий — образцы российского и украинского вооружения, обломки вражеских FPV-дронов, обмундирование украинского солдата и документы, оставленные мирными жителями при эвакуации. Все артефакты доставлены с новых территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Этот груз тяжело доставить, потому что каждая деталь идет из различных уголков ЛНР и ДНР. Каждый, что может, приносит мне, я стараюсь собирать в одно место и потом вывозить большими партиями. Также нам стараются помогать жители: какие-то большие предметы мы фурами вывозим. В этом деле я не один: осуществляем все большим коллективом», — рассказал Максим Большаков.

В ближайшее время члены ассоциации совместно с музейными сотрудниками приступят к оформлению экспозиции для посещения жителями и гостями наукограда.