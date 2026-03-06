Выставку портретов погибших бойцов СВО открыли в Люберцах

В Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса Люберец 5 марта открылась экспозиция «Долг исполнен». Она посвящена женам и детям, чьи мужья и отцы погибли в ходе специальной военной операции.

На выставке представили 15 портретов тех, кто остался ждать, кто ежедневно преодолевает боль утраты, сохраняя веру и воспитывая детей. «Долг исполнен» — это не только про подвиг воинов на поле боя, но и про подвиг их семей, которые несут свой крест с достоинством.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Владимир Волков, члены семей погибших участников СВО и ветераны боевых действий.

«Авторы назвали выставку „признанием в любви и благодарности“. И это действительно так. Мы низко кланяемся вам, дорогие наши женщины. Эта выставка — маленький шаг к тому, чтобы ваша боль была разделена, а ваша гордость — увидена всеми», — отметил Владимир Волков.

Выставка «Долг исполнен» будет работать в Картинной галерее до 1 апреля. Вход свободный с 10:00 до 19:00.