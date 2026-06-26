Выставку портретов героев СВО открыли в Наро-Фоминске

24 июня во дворце культуры «Звезда» открылась экспозиция «1429 в лицах. МоскVа». Она посвящена бойцам гвардейского полка 1429, которые были мобилизованы осенью 2022 года из Москвы, Тулы и областей.

Художественная выставка подготовлена по инициативе волонтеров и командования полка при содействии благотворительного фонда «Знамя Победы».

На портретах — герои, прошедшие боевой путь от Наро-Фоминска, где полк формировался и проходил боевое слаживание. Здесь начался боевой путь полка и произошло сплочение личного состава. Организатор выставки — Татьяна Данилочкина, кураторы и авторы — Мария Овчинникова, Анастасия Горохова, Асия Лебедева с учениками из Зеленограда, а также другие художники.

Экспозиция продлится до 6 июля. Посетители старше шести лет смогут увидеть лица военнослужащих, чьи судьбы связаны с Наро-Фоминском.