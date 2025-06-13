Выставку портретов бойцов СВО открыли в Мытищах

Экспозицию организовали в рамках проекта «Память вечна» во Дворце культуры «Яуза». На выставке представлены портреты действующих и погибших бойцов специальной военной операции.

Часть работ нарисовали цветными карандашами ученики художественных школ Мытищ. На выставке также можно увидеть портреты военнослужащих, написанные масляными красками, которые выполнили члены Союза художников России и Ассоциации мытищинских художников.

На торжественное открытие выставки пришли семьи участников СВО. Заместитель главы городского округа Людмила Иванова отметила, что все художники вложили в свои работы частичку доброты и любви. «Очень трогательно, что картины написаны не только профессиональными художниками, но и детьми, которые мастерски изобразили своих героев», — поделилась она.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов России Сергей Пудов подчеркнул важность проведения таких мероприятий. «Пока бьются наши сердца, мы будем помнить наших героев. Мы передадим эту память нашим детям и дадим им наказ, чтобы они потом передали ее своим детям», — сказал он.