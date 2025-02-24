Выставку о специальной военной операции открыли в Можайске

Трофейные и российские образцы обмундирования и вооружения, а также фотоработы участников СВО представили на выставке в Можайском округе. Экспозицию назвали «Время выбрало нас».

Работы можно увидеть в выставочном отделе культурно-досугового центра в Можайске. Здесь создали стену памяти с фотографиями тех, кто не вернется с фронта.

Среди экспонатов есть флаг России с подписями бойцов, рот и дивизий, сгоревший коптер и несколько целых, тубы от реактивных снарядов, бронежилет бойца на манекене.

Выставка будет работать со вторника по субботу. Посетить ее можно с 10 утра до пяти часов дня. Возрастное ограничение 12+.

Ранее мы рассказывали о том, что волонтеры в Можайске сшили 30 утепленных чехлов для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Участие в акции приняли студенты и преподаватели местного техникума.