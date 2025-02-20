Волонтеры в Можайске сшили 30 утепленных чехлов для раненых бойцов СВО

В Можайске изготовили целую партию утепленных чехлов для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Участие в акции приняли студенты и преподаватели местного техникума.

Такие чехлы используются ранеными, на ногах которых установлен аппарат Илизарова. С их помощью можно безопасно бывать на свежем воздухе.

Закупить нужные материалы помогла руководитель местного отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Прокутина. А дизайн образца разработали в Можайском техникуме.

Всего за неделю сшили первые 30 чехлов. Работали по шесть часов в день.

«Сшито все как на большом производстве — очень аккуратно, достойно. Я уверена, что и бойцы оценят, и руководство госпиталя будет благодарно», — отметила муниципальный депутат Елена Прокутина.

Готовую продукцию волонтеры уже передали для отправки на передовую. В ближайшую поездку посылку доставят в военный госпиталь в Краснознаменске вместе с гуманитарной помощью.

«Такая благотворительная акция — это серьезная поддержка для наших бойцов. Мы уже приезжали в военный госпиталь и поняли, что в таких вещах есть большая необходимость. Конечно, мы не могли остаться в стороне и организовали эту работу», — добавила социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Отметим, что пошив утепленных чехлов в Можайске продолжат.