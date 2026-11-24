В экспозицию под названием «Боевой путь солдата» вошли 15 картин, а также карандашные наброски, сделанные художником в минуты затишья на передовой.

Нурислан Наврузов с позывным «Художник» в апреле 2024 года участвовал в боевых действиях в районе села Терны в Донецкой области. После ранения и возвращения из зоны специальной военной операции он посвятил себя живописи, отражая в своих работах события на передовой и подвиги сослуживцев.

«Знать, помнить и чтить своих героев — это важное проявление любви к Отечеству. Мы должны передать память о них следующим поколениям, чтобы они знали, что истинный патриотизм требует не только слов, но и дел. Мне хотелось бы, чтобы дети, которые познакомятся с моей выставкой, знали, какие трудности приходится преодолевать солдатам, какой ценой дается Победа», — отметил Люберцы Нурислан Наврузов.

Выставку организовали при поддержке люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО. Посетить ее можно в молодежном центре «Лидер» в городе Дзержинском по адресу: улица Лермонтова, дом 42. Экспозиция работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.