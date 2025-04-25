Выставку картин в память о героях СВО открыли в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах прошел творческий вечер семей бойцов СВО. В фойе открыли выставку портретов героев, отдавших жизнь в специальной военной операции.

Работы написали профессиональные художники и ученики школ. Портреты защитников в Центр поддержки участников спецоперации передали члены Ассоциации художников городского округа Мытищи и Союза художников России.

«Мы хотим отдать дань памяти бойцам СВО. Свое место в экспозиции заняли и портреты действующих военнослужащих, которые написали ученики мытищинских школ», — поделилась руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Татьяна Альмухаметова.

Один из портретов в подарок центру преподнесла член Союза художников России и Ассоциации художников городского округа Мытищи Марина Любимова.

«Хотелось оставить моего героя живым в памяти людей, особенно близких и тех, кто его знал. Поэтому нарисовала его на природе, в солнечную погоду. Этот человек отдал свою жизнь за то, чтобы над нашими головами светило мирное небо», — рассказала она.