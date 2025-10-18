Выставка оружия и мастер-классы ко Дню призывника прошли в Подольске
Во Дворце молодежи в Подольске отметили День призывника, на мероприятии собрались военнослужащие, ветераны, юнармейцы, кадеты и будущие солдаты. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи, сборке-разборке автомата Калашникова, а также увидеть выставку оружия.
По словам инструктора военно-патриотического спортивного клуба «Факел» Владислава Зверева, в экспозиции представили образцы из клубного музея. Помимо этого, на выставке можно увидеть оружие, которое сейчас используют бойцы в зоне специальной военной операции.
«Также представлены образцы времен Великой Отечественной войны», — добавил Владислав Зверев.
Самым ярким событием мероприятия стало показательное выступление группы антитеррора из войсковой части Подольского гарнизона. Ребята провели мастер-класс по обращению с оружием и спортивной подготовке. Были и опасные трюки с огнем.
Также для собравшихся организовали праздничный концерт. Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителей с Днем призывника и обратился к будущим защитникам Родины с напутственной речью.
«От себя хочу пожелать вам здоровья и крепости духа. Чтобы вы держали планку своих отцов, дедов, и жителей города Подольск, которые всегда с достоинством отстаивали честь своего государства», — сказал руководитель муниципалитета.
На сцене Дворца молодежи выступили приглашенные гости, военные и артисты. Известная в Подольске певица Светлана Савинова исполнила свою песню «Наша земля».
В числе призывников был и 20-летний Даниил Попов. Он отправится на срочную службу 9 декабря. Признается, что хочет стать связистом. Юноша окончил автошколу «ДОСААФ» и получил водительское удостоверение категории «С».
«Отслужить в армии — обязанность каждого мужчины», — подчеркнул призывник Даниил Попов.
Отметим, что всего в этом году под призыв попадает 351 человек. Из них 47 ребят уже отправились на срочную службу.