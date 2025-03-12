Выставка о бойцах СВО открылась в поселке Володарского Ленинского округа

В библиотеке поселка Володарского состоялось открытие экспозиции «Герои нашего времени». Она посвящена подвигам участников специальной военной операции, которые живут в этом населенном пункте.

На выставке представили более 100 экспонатов, сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Мы все обязаны знать, чтить и помнить тех, кто защищал и защищает независимость и суверенитет нашей Родины. Мы гордимся и будем всегда помнить их имена. Каждая представленная фотография трогает душу. Мы будем делать все, чтобы о подвигах их знали наши ныне живущие и будущее поколение. Вечная им слава и память. Низкий поклон всем родителям, которые воспитали настоящих патриотов нашей Родины», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирины Архангельской.

Посетители увидят окопные свечи, рацион питания на фронте, каски, детали беспилотников, гильзы и дроны. Все экспонаты доставили из мест боевых сражений. На стендах также разместили фотографии героев.

В оформлении принимали участие местные жители и волонтеры. Часть экспонатов передали Совет ветеранов и члены военно-патриотического центра «Стратегия».

«С территории Володарской земли сражаться с нацизмом и неонацизмом на территорию сопредельного государства ушли более 50 мужчин. Когда в 2022 году объявили мобилизацию, ребята не задумываясь приняли решение идти защищать Родину», — рассказала начальник территориального отдела «Володарское» Светлана Литвинова.

На открытие пригласили сотрудников администрации, школьников, педагогов, семьи участников СВО. Выставку смогут посетить как взрослые, так и дети.