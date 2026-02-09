Выставка детских работ на тему СВО открылась в Люберцах

Экспозиция «СВО глазами детей» была создана братом и сестрой Даниилом и Викторией Ерофеевыми. Они собирают из конструкторов модели военной техники с 2023 года.

Торжественное открытие состоялось 7 февраля в Музейно-выставочном комплексе. На нем присутствовали ветераны специальной военной операции, представители администрации, духовенства и жители округа.

Работы юных авторов представляют собой не просто макеты, а целые жанровые сцены и инсталляции. На них изображены фрагменты боевых действий и тыловой жизни: оказание медицинской помощи, последствия обстрелов и различные образцы техники.

Исполняющая обязанности заместителя главы округа Юлия Арсентьева отметила, что прадед авторов воевал во время Великой Отечественной войны, а их отец сейчас находится в зоне специальной военной операции. Она добавила, что в этом году запланировано много патриотических выставок для сохранения памяти о героях.

Выставка будет работать до 8 марта. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.