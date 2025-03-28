Украинские боевики ударили по молочной ферме и электроподстанциям в Брянской области

Богомаз: Киев ударил по объектам энергетики и молочной ферме в Брянской области

Боевики ВСУ нанесли удары по объектам энергетики и сельскохозяйственному предприятию в Брянской области. Об этом с своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, украинские военные направили на сельскохозяйственное предприятие в Погарском районе более 20 беспилотников. В результате атаки повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и гражданский автомобиль.

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», — добавил Богомаз.

Позже губернатор сообщил, что с помощью двух дронов-камикадзе ВСУ атаковали поселок Заря Севского района. Удар пришелся на электротрансформаторную подстанцию. Произошло возгорание жилого дома. Никто не пострадал.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над семью регионами России 78 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что 32 БПЛА сбили над Воронежской областью, 19 — над Самарской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой и по два — над Тамбовской и Ростовской.