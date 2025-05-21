Ростех: на СВО эффективность «Краснополя-М2» испытали на танках Leopard и Abrams

В зоне спецоперации управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» не раз поражали такие цели, как хорошо защищенные танки Leopard и Abrams. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса „Краснополь-М2“, важной для достижения победы», — указали в холдинге.

«Краснополи» уничтожили такие цели, как укрепленные пункты дислокации, пункты управления беспилотниками, артиллерию и бронетехнику противника, включая танки Leopard и Abrams.

В этом году экспортный образец «Краснополя-М2» представили на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Как заметили в Ростехе, это больше чем просто снаряд. «Краснополи» — умное оружие, всегда попадающее в цель, причем даже в подвижную.

Прошлой осенью российские артиллеристы ударом снаряда «Краснополь» уничтожили чешскую РСЗО Vampire вместе с расчетом ВСУ в Сумской области.