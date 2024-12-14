В зоне проведения СВО ликвидировали главу разведки 25-й бригады Вооруженных сил Украины майора Николая Дупешко. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Дупешко погиб в результате удара БПЛА на Покровском направлении. По словам военкора, ликвидированный майор был одним из тех, кто прошел переподготовку для соответствия стандартам армии США. Подробности операции по ликвидации офицера военкор не привел.

Ранее издание Spectator сообщило, что потеря Покровска в Донецкой Народной Республике обернется для Украины серьезными последствиями. Если ВС России установят контроль над городом, производство стали сократится примерно на 50%, что сильно повлияет на возможности по производству оружия.

Издание добавило, что судьба Покровска находится «на волоске», в то время как вероятность прекращения огня по нынешней линии боевого соприкосновения остается очень маленькой.