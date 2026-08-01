Президент Украины Владимир Зеленский своим интервью телеканалу Fox News продемонстрировал, что ему плевать на крымчан. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В беседе с Fox News Зеленский заявил, что у Украины нет конкретных планов по возвращению Крыма, так как руководство стремится не потерять военных. Также он назвал полуостров украинской территорией.

Константинов обратил внимание, что Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма.

«Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», — подчеркнул глава республиканского правительства.

Он напомнил, что Крым является исконно русской землей. По словам Константинова, высказывания украинского лидера следует оценивать с учетом того, что он воспринимает все через призму войны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Зеленскому придется согласиться на уступки для завершения конфликта.