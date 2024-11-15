«Адский цинизм». Захарова рассказала, как Запад уничтожит украинцев

Поставками вооружений Запад уничтожает украинцев, без которых не намерен вести «разговоры об Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Так она прокомментировала заявление премьера Польши Дональда Туска, который сообщил о разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Немецкий политик заявил ему, что созвонился с Владимиром Путиным. В ходе их диалога он повторил российскому президенту польскую позицию, которая гласит: «Ничего об Украине без Украины».

«Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО „разговоры об Украине“ скоро могут быть, по их же выражению, „без украинцев“, которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров», — написала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ расценят как вступление Североатлантического альянса в прямой вооруженный конфликт. Она отметила, что российский ответ на применение западных дальнобойных систем по ее территории «будет неминуемым и разрушительным».