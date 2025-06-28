Высадка кизильника в честь Дня дружбы славян прошла в Химках

В квартале Яковлево в Химках прошла посадка саженцев кизильника, посвященная Дню дружбы и единения славян. К местным жителям присоединились член Общественной палаты Сергей Вересняк и глава Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
Перед началом акции участникам рассказали об историческом значении этого праздника, поделились интересными фактами и подчеркнули важность сохранения славянского культурного наследия и укрепления связей между народами.
«Сегодняшняя высадка кустарников — это не просто озеленение территории. Это символ нашей памяти, единства и надежды. Мы помним о тех, кто отдал свои жизни за мир. Стремимся сделать наш город краше и зеленее. В это непростое время, когда наши военнослужащие участвуют в СВО, поддержка и единство химчан приобретают особое значение», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.
Ветеран боевых действий Сергей Вересняк рассказал о возможностях помощи участникам СВО и их семьям, что стало важной частью встречи.
Мероприятие завершилось тёплым общением, оставив у всех чувство гордости за город и единство в общем деле.
Посадка кизильника стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой с момента старта прошло более 1,2 тысячи мероприятий, напомнила депутат Татьяна Кавторева.
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