Выросший в детдоме спортсмен рассказал, как спас брата на СВО

Российский десантник с позывным Зевс отправился защищать Курскую область, когда ему было 20 с небольшим. В первом же бою он продемонстрировал мужество и спас брата, сообщил RT .

Зевс попал в детдом, когда ему было шесть лет — мать отдала туда сразу четырех детей. Несмотря на непростое детство, он профессионально занимался легкой атлетикой, набрал множество медалей со всероссийских соревнований, стал мастером спорта.

Боец рассказал, что отправился на СВО ради своей страны, а также из-за того, что его дед воевал. В первом же бою Зевсу пришлось вытаскивать из-под обстрела брата, с которым он попал в одно подразделение.

«Передал его — и обратно к своей задаче. Все хорошо закончилось, а вспоминать трудно это», — отметил он.

Десантник прослужил уже два года, получил несколько медалей. Он подчеркнул, что награды являются стимулом, но на передовую отправляются не ради них. По его словам, главная задача бойцов — выжить и не подставить сослуживцев.