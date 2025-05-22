Выпускницу детской школы искусств в Нахабино наградили медалью «За содействие СВО»

Выпускница Нахабинской детской школы искусств награждена медалью «За содействие СВО». Награду ей вручил ветеран специальной военной операции Владимир Иваненков, который познакомился с творчеством талантливой художницы во время лечения в госпитале.

Фотоработы Екатерины и ее единомышленников из красногорского движения «Патриография» размещены в медицинских учреждениях, где проходят восстановление раненые бойцы. По словам военнослужащих, творчество молодых фотохудожников создает позитивную атмосферу и способствует их скорейшему выздоровлению.

«Лежа в госпитале, я познакомился с работами девочки, которые были, как впоследствии выяснилось, во многих госпиталях. Вот такого рода работы, которые очень помогают бойцам возвращаться, как говориться, к жизни из состояния, когда неинтересно ничего вокруг, заставляют вспомнить свой дом, свою Родину, места, где они родились», — рассказал командир разведгруппы, участник СВО Владимир Иваненков.

Представители администрации Красногорска на мероприятии отметили особую народную значимость движения «Патриография».

«Самое важное, что данная инициатива исходит от молодежи. Наше молодое поколение понимает, каким курсом идет. И если мы будем и дальше придерживаться друг друга, нас точно ждет Победа», — сказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Анастасия Муринец

Как отмечает сооснователь движения «Патриография» Екатерина Чапа, полученная медаль — свидетельство того, что начатое дело нужно продолжать.

Движение «Патриография» возникло в Красногорске и представляет собой направление в искусстве и литературе, которое помогает по-новому взглянуть на привычные вещи и увидеть красоту в повседневности. Его идея — осмысление родного края через фотографию, передающую эмоции и чувства, связанные с местом рождения и проживания.