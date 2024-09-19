Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз

Путин: выпуск БПЛА увеличат почти в 10 раз до конца года

В России до конца 2024 года в 10 раз увеличат выпуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировала пресс-служба Кремля.

Всего в 2023 году в Вооруженные силы поставили около 140 тысяч дронов различных типов, рассказал глава государства.

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, <…> роботизированные платформы многоцелевого применения», — заявил Путин.

Он добавил, что большую часть дронов отправят на линию боевого соприкосновения в зону СВО.

Ранее Путин во время поездки в Санкт-Петербург посетил Специальный технологический центр, где производят оборудование для БПЛА и радиоэлектронной борьбы.