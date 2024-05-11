Выпущенный ВСУ снаряд пробил крышу сельхозпредприятия в Щетиновке | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 10:40 Выпущенный ВСУ снаряд пробил крышу сельхозпредприятия в Щетиновке Гладков: ВСУ обстреляли Щетиновку, повредив крышу сельхозпредприятия Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Белгородское село Щетиновка утром 11 мая оказалось под огнем ВСУ. Выпущенный украинскими националистами снаряд пробил крышу сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — уточнил он.

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Щетиновка находится в Белгородском районе региона. На место ЧП уже прибыли оперативные службы.

По данным Минобороны, российская ПВО сбила в небе над областью два снаряда РСЗО «Град».

Под огнем ВСУ также оказалось село Богун-Городок. Осколки украинских снарядов посекли фасад местного фельдшерско-акушерского пункта.