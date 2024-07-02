Российские военные нашли блокнот испаноговорящего наемника на позициях ВСУ на Краснолиманском направлении, в котором последний записывал испанские слова с переводом на мову, чтобы общаться с украинскими боевиками. Об этом РИА «Новости» рассказал мобилизованный из Самары с позывным Чешир.

Помимо блокнота бойцы ВС РФ обнаружили после штурма опорника ВСУ устройства радиоэлектронной борьбы серийного украинского производства и гранаты, в числе которых оказались знаменитые американские М67. При этом, по словам Чешира, больше всего их заинтересовал блокнот наемника.

«Блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику. В нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины», — рассказал боец.

Иностранец записывал перевод таких слов, как «выстрелы», «атакуйте», «стреляйте» и «живой». По его словам, теперь можно с уверенностью заявил, что наемники общаются с украинскими боевиками фактически на пальцах, поэтому ни о каких слаженных действиях разговоров быть и не может.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что около 10 иностранных наемников пострадали при ударе российских «Калибров» по складу с западным вооружением в Одессе.